Aanduidingen refs: deze scheidsrechter leidt mogelijke titelwedstrijd Club Brugge, ook Laforge krijgt belangrijke match

Lawrence Visser krijgt de mogelijke titelwedstrijd van Club Brugge op bezoek bij Antwerp voor de kiezen. Dat maakte de Belgische voetbalbond bekend.

