Benoît Poulain bleef op honger zitten en heeft dus nog toekomstdoel: "Wil carrière niet met negatieve noot afsluiten"

Voor Benoit Poulain zit het verhaal bij KAS Eupen erop. En dus is de vraag: wat nu voor de ex-speler van onder meer Kortrijk en Club Brugge?

Benoît Poulain kwam in de zomer van 2020 aan in Eupen en verlaat de Panda's twee seizoenen later. "Een groot menselijk avontuur. Het ging goed met het management en de spelers. Ik ben echter zeer teleurgesteld over onze resultaten. Vorig seizoen, moesten we in de top 8 eindigen. En tijdens dit seizoen hadden we, ondanks een minder aantal spelers, moeten blijven strijden voor de Play-offs 2 vanwege onze geweldige start van het seizoen", vertrouwde de centrale verdediger ons toe voordat hij verder ging. "Op individueel niveau was ik blij met mijn eerste seizoen, maar ook niet helemaal tevreden. Ik wilde dit jaar een groot jaar hebben, maar dat was niet het geval. Ik ben nog steeds hongerig", zei de inwoner van Nimes, die dit seizoen maar weinig in actie kwam.

"Ik heb zes wedstrijden gespeeld. Ik was geblesseerd in augustus en toen ik terugkwam, deed het team het goed. Eupen stond toen in de top drie en op mijn positie zaten aanvoerder Jordi Amat en Emmanuel Agbadou, de grootste troef van de club die een zeer goed seizoen kende. Ik zat dus op de bank, maar ik wachtte mijn tijd af omdat ik wist dat ik evenveel kwaliteiten had als mijn concurrenten. Maar het werd ingewikkeld toen Stefan Krämer me niet meer belde. Ik moet me betrokken voelen bij een project en nu stuurde hij me naar huis. Ik bleef hard trainen, maar het was mentaal zwaar. In januari, met de verandering van coach, ging het beter en toen had ik Covid-19 voordat ik mijn meniscus blesseerde tijdens een verhuizing. Ik had een operatie kunnen ondergaan en de laatste drie of vier wedstrijden kunnen spelen, maar dat wilde ik niet", zei de Fransman.

Honger

Wat is de toekomst voor de oud-speler van Kortrijk en Club Brugge? "Ik weet het niet omdat het niet van mij afhangt. Ik wacht op aanbiedingen en dan zal ik beslissen, want ik heb dit seizoen niet veel gespeeld. Ik voel me nu goed, maar ik heb het nog niet op het veld kunnen tonen. De clubs zijn niet zeker van mijn fitheid en mijn leeftijd kan een barrière vormen. Ik hoop half juni weer met een club te kunnen trainen. Ik wil mijn carrière niet beëindigen na zo'n seizoen. Ik ben lichamelijk en geestelijk fit", besluit de 34-jarige.