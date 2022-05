Nog twee speeldagen, maar er staat nog heel wat op het spel: de scenario's

Nog twee speeldagen zijn er te spelen in de Jupiler Pro League. En al lijkt een en ander in kannen en kruiken, toch kan het nog heel veel kanten uitgaan. Heel veel teams hebben nog iets om voor te spelen.

Club Brugge staat er het beste voor, maar het is nog geen kampioen. Het heeft drie punten meer dan Union, dat ook nog een half puntje cadeau kreeg bij de start van de play-offs.

Een keertje winnen (op Antwerp of thuis tegen Anderlecht) is voldoende. Bij 1 of 2 op 6 moet Union de volle buit pakken op Anderlecht en tegen Antwerp, enkel bij twee nederlagen zou Union aan 4 op 6 genoeg hebben.

2e plaats? play-off 2?

Union kijkt dus misschien nog maar beter eerder achterom. Als het de tweede plaats niet wil kwijtspelen aan Anderlecht moet het nog opletten. Paars-wit moet het onderling duel op speeldag 5 sowieso winnen, dan komt het op één punt en moet het op de slotspeeldag 'gewoon' beter doen tegen Club dan Union tegen Antwerp.

The Great Old is zeker van de vierde plaats, maar moet dus vooral nog uitkijken naar wat er nog zou gebeuren in play-off 2. Daar heeft Gent vier punten meer dan Genk. Een punt in Genk is dus zeker voldoende voor eindwinst - dan volgt er geen barrage meer. In het andere geval moet Genk ook nog winnen van Mechelen en mag Gent niet winnen van Charleroi. Mechelen en Charleroi hebben geen kans meer op Europees voetbal.