Francis Amuzu doet van zich spreken in play-offs: "Ik heb kwaliteiten die ik nog nooit getoond heb"

Francis Amuzu? Razendsnel maar weinig efficiënt: dat was de stempel die kleeft/kleefde op de flankaanvaller van Anderlecht. Ciske tankte begin mei vertrouwen door een hattrick te scoren tegen Antwerp. Sindsdien lijkt Amuzu zonder schroom te voetballen.

Het is opvallend hoe doelgericht Amuzu voetbalt na zijn hattrick tegen de Great Old. "Ik ben tevreden over mijn niveau en voetbal bevrijd", vertelt Amuzu in GVA. "Ik speel nu gewoon mijn spel. Ik heb kwaliteiten die ik hier eigenlijk nooit getoond heb. Dat moest ik nu laten zien."

"Na de nederlaag op speeldag 1 van de play-offs tegen Union maakte ik de klik. Ik moest opnieuw acties durven maken en zonder angst dribbels aangaan. Daarvoor stelde ik mezelf te veel vragen."

Anderlecht sluit het seizoen af met een (overbodige) verplaatsing naar landskampioen Club Brugge. Toch komt Ciske met de nodige ambitie op het veld. "Ik speel voor mezelf. Ik wil opnieuw scoren: één keer, twee keer, zelfs drie keer als het kan. Bij winst kan ik met een gerust gemoed op vakantie. Scoren op Club is speciaal, hoor", besluit Amuzu.

Francis Amuzu kwam dit seizoen in 45 wedstrijden in actie. Daarin was de winger goed voor tien doelpunten en vijf assists. Ciske ligt nog tot medio 2024 onder contract in het Lotto Park.