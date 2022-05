De toekomst van Greg Vanderidt is onzeker bij Beerschot

Greg Vanderidt kreeg vorig seizoen de ondankbare taak om midden februari over te nemen van Javier Torrente bij Beerschot. Hij heeft nog een contract voor één seizoen, maar welke rol gaat hij nu opnemen?

Bij Beerschot hebben ze een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Wat betekent dit voor Greg Vanderidt bij Beerschot? Zijn toekomst voor de moment is nog onzeker.

In februari van dit jaar nam Vanderidt het roer over van de ontslagen Javier Torrente. Een ondankbare taak want Beerschot stond toen al troosteloos laatste in de Jupiler Pro League en had zich in de winterstop niet zichtbaar versterkt. Het was dus letterlijk en figuurlijk roeien met de riemen die er waar waren.

Het allereerste want Vanderidt deed was mentaal oplapwerk bij de spelersgroep en terug plezier brengen op training. Dit was nodig want de ploeg verkeerde al maanden in een neerwaartse spiraal. In zijn eerste opdracht als interim hoofdtrainer slaagde hij erin om de drie punten thuis te houden. Met 2-1 werd er gewonnen van KV Kortrijk en het was even terug carnaval op Het Kiel.

Nadien volgde 8 nederlagen op rij (waaronder de 5-0 tegen Union die als straf werd opgelegd). Als 4de trainer in één seizoen kreeg hij Beerschot ook niet op de rails. Een gebrek aan kwaliteit in de spelersgroep was de basis hiervan. Op het einde van het seizoen volgde dan ook de logische degradatie naar 1B.

Vanderidt heeft nog een contract voor één jaar bij Beerschot en lag zeer goed in de spelersgroep. Tegelijkertijd is hij de trainer die vertrouwen gaf aan Ilias Sebaoui, waardoor Beerschot toch nog een lichtpunt kende. Verlaat hij de club? Neemt hij terug de positie in van assistent? De toekomst zal raad brengen.