Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Union in de derde voorronde van de Champions League

Union weet wie het volgend seizoen in de derde voorronde van de Champions League zal kunnen tegenkomen. Uiteraard zijn dat allemaal bekende namen.

Union speelt ofwel tegen het Benfica van Jan Vertonghen of Rangers of PSV. De laatste naam ligt nog niet vast. Het wordt één van deze drie: Dynamo Kiev, Fenerbahçe of Larnaca. De Brusselaars weten dus waar ze voor staan om in de hoofdtabel te komen.

Ze zullen daar ook hun transferbeleid op afstemmen. Maar Union gaat het geld ook niet door ramen en deuren buitensmijten. Ze gaan zich weer richten op jongens als Deniz Undav, die ze haalden in de Duitse derde klasse. Via hun datascouting hopen ze weer een paar witte merels te ontdekken.