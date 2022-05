Michy Batshuayi neemt definitief afscheid van Besiktas

Michy Batshuayi speelde dit seizoen op uitleenbasis voor het Turkse Besiktas van Chelsea. De aanvaller speelde 33 wedstrijden in de Turkse eerste klasse en kwam daarin 14 maal tot scoren en gaf vijf assists.

Hij heeft nog een contract bij Chelsea tot medio 2023, maar de kans is bijzonder klein dat hij bij de Londenaren zal kunnen rekenen op veel speelminuten. Een definitieve transfer of een laatste uitleenbasis dringt zich dus op voor de Belgische aanvaller. Hoe sneller hij duidelijkheid hierover krijgt hoe beter hij zich kan voorbereiden op het WK in Qatar van eind 2022. Met het oog op een selectie hiervoor moet hij eerst zeker zijn van speelminuten bij een club.

Dear @besiktas fans, it's time for me to say güle güle.. I have so much to say but I will try to keep it short here.

First of all, I want to thank you all for the warm welcome I've had here. pic.twitter.com/GGDWQF77NC