Onze man van de Match in Gent - Charleroi: "Zoals we hem vaker zagen dit seizoen, maar ..."

Charleroi sloot het seizoen af met een deugddoende overwinning op bezoek bij AA Gent. En daar mocht het toch weer één speler bijzonder voor danken.

Doelman Hervé Koffi had namelijk opnieuw een begenadigde dag. Hij stopte een strafschop van Tissoudali en liet met heel wat goede reddingen van zich spreken.

Grootse Koffi

"Ik zag opnieuw een grootse Koffi, een geweldige Koffi. Zoals we hem dit seizoen wel vaker zagen", aldus coach Edward Still na de 1-2 zege.

"Hij was belangrijk voor ons, maar het was ook een goede prestatie collectief gezien van ons. Met veel goede druk in de eerste helft en zo zijn we in ons objectief geslaagd."