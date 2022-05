Analist verbaasd door Brugse keuze voor Hoefkens, maar: "Veel beter dan een derderangs buitenlander"

Dan toch. Club Brugge heeft Carl Hoefkens officieel voorgesteld als de nieuwe T1 van blauw-zwart. Hoefkens mag dan wel geen ervaring als T1 hebben, hij kent het Brugse huis als geen ander. Ook de positieve geluiden bij iedereen binnen de club konden Verhaeghe en co overtuigen.

Tussen 2009 en 2013 speelde Carl Hoefkens (43) meer dan 150 officiële duels voor Club Brugge. De onverzettelijke verdediger groeide bij blauw-zwart uit tot aanvoerder en publiekslieveling. Na zijn spelerscarrière proefde Hoefkens van het trainersvak bij Club Brugge: eerst als assistent bij de U18 en de beloften, later als Talent Manager. Hoefkens werd de verbindingsman tussen de Brugse academie en de A-kern.

Dat het razend ambitieuze Club Brugge zijn eieren in het mandje van de onervaren Carl Hoefkens legt, komt hoe dan ook voor een verrassing. Tegelijkertijd is het ook een blijk van een enorm vertrouwen in de voormalige Rode Duivel. Daar waar Philippe Clement zijn sporen moest verdienen bij Waasland-Beveren en Racing Genk, wordt Carl Hoefkens meteen voor de leeuwen gegooid bij Club Brugge.

"Dit is voor iedereen, inclusief mezelf, een enorme verrassing. Er was natuurlijk sprake van dat Carl een van de kandidaten was, maar dit had ik niet gedacht. Uiteraard zijn er veel zaken die in zijn voordeel spreken: hij kent het huis en heeft enorm goed werk geleverd met de jeugd. Het was ook opvallend hoe actief hij onder Schreuder langs de zijlijn stond te coachen. Dat wil zeggen dat hij iets in zijn mars heeft, anders laat zo'n Schreuder dat niet toe. Ik kan de keuze voor Carl alleen maar toejuichen", aldus Eric Van Meir in een reactie voor Voetbalkrant.com.

Carl Hoefkens aanstellen is veel beter dan een derderangs buitenlander te halen

"Wees overigens maar gerust dat Club Brugge heus niet over één nacht ijs gegaan is. Veel tijd is er hoe dan ook niet, want ze zullen er al snel moeten staan. Ik geef Carl zeker het voordeel van de twijfel. Wie had pakweg vier jaar geleden kunnen denken dat iemand als Philippe Clement zo'n mooie dingen zou verwezenlijken bij een club als Monaco? We mogen best chauvinistisch zijn: België heeft echt wel goede coaches. Dan kunnen we alleen maar toejuichen dat ze ook kansen krijgen om zich te tonen. Het is alleszins veel beter dan een derderangs buitenlander aan te werven", vertelt Van Meir.

De analist voetbalde overigens nog samen met de piepjonge Carl Hoefkens. Van Meir: "Carl kwam er als jonge gast bij in 1997, het seizoen na onze titel met Lierse. Het viel meteen op dat hij erg leergierig was. Hij gaf zijn oren en ogen de kost. Ik ben heel blij dat hij als speler zo'n mooie carrière heeft kunnen uitbouwen. Hopelijk lukt hem dit ook als trainer."