De supporters van Antwerp kiezen Jean Butez tot speler van het jaar

De supporters van Antwerp mochten stemmen voor wat zij de beste speler van het seizoen vonden. Ondanks de tweede in de topschutterstand in hun rangen kozen de fans voor hun doelman.

Met 24 doelpunten kroonde Michael Frey zich tot club topscoorder en tweede in de doelpunten stand in de Jupiler Pro League. Toch moest hij de duimen leggen voor Jean Butez als speler van het seizoen bij Antwerp.

Het is ook niet onlogisch dat de supporters Butez kozen. Terwijl hij vorig jaar van de trainers (Leko & Vercauteren) niet het nodige vertrouwen kreeg, kreeg hij dit van Brian Prise wel. Hij bombardeerde de Franse doelman direct tot zijn nummer één en dit deed hem goed. In de kwalificatiewedstrijd tegen Omonia Nicosia kroonde hij zich tot matchwinnaar door twee strafschoppen te stoppen. Nadien slaagde hij erin om 14 keer te netten schoon te houden en zo mee ervoor te zorgen dat Antwerp een recordaantal punten (sinds de terugkeer naar 1A) haalde in de Jupiler Pro League.