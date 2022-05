Peter Vandenbempt legt uit waarom Kompany vertrekt bij RSC Anderlecht

Het ging al een tijdje als gerucht de ronde, maar gisteren was het vertrek van Vincent Kompany plots toch realiteit.

Vincent Kompany is trainer af van Anderlecht. Zijn nieuwe bestemming, The Championship, de Bundesliga, of toch nog iets anders, is nog niet bekend.

Volgens Peter Vandenbempt was de relatie tussen Kompany en voorzitter Wouter Vandenhaute en CEO Peter Verbeke niet meer optimaal.

Kompany noemde het seizoen van Anderlecht geslaagd, maar daar dacht men in het Lotto Park duidelijk anders over.

“Zij waren van oordeel dat met deze kern, en vooral in een jaar waarin concurrenten als Genk, Gent en Antwerp het lieten afweten en Club Brugge niet op zijn sterkst was, dat er meer te halen was dan die derde plaats. Vooral ook de manier waarop Anderlecht enkele cruciale wedstrijden heeft aangevangen, kwam slecht aan”, zegt Vandenbempt bij Sporza.