Na nog geen jaar alweer weg: Club Brugge neemt afscheid van ex-speler als Head of Academy

Amper 10 maanden na zijn aanstelling als Head of Academy laat Club Brugge weten dat de wegen tussen de club en Smolders opnieuw scheiden.

Tim Smolders startte zijn profcarrière als speler in 1999 bij Cub Brugge. Na een uitstapje in Nederland bij RBC Roosendaal trok hij naar Charleroi en AA Gent om zijn carrière af te sluiten bij Cercle Brugge.

Na zijn spelerscarrière werd hij vrijwel meteen assistent bij Cercle Brugge. In zijn laatste jaar als speler fungeerde hij zelfs als asssitent van Vidarsson. Bij de Jonge Duivels werd hij nadien assistent bij de U19 van Jacky Matthijsen waarna hij in 2019 naar Club Brugge trok. Eerst nog als assistent maar sinds begin dit seizoen als head of academy.

Daar volgde hij Pascal De Maesschalk op die 10 jaar in dienst was bij Club maar naar Monaco trok. Een reden voor het vertrek werd niet gegeven. De club liet weten dat ze in de komende weken nog zullen communiceren over de invulling en opvolging van de functie.