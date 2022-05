Onverwachte wending: 'Feyenoord wil optie lichten, maar vindt geen akkoord met Dessers'

Feyenoord heeft tot 1 juni de tijd om de aankoopoptie in het contract van Cyriel Dessers (27) te lichten. Doen de Rotterdammers dat niet, dan keert de Nigeriaanse international terug naar Racing Genk.

Voor Feyenoord leek het lange tijd onmogelijk om de aankoopoptie van vier miljoen te gaan lichten. Door de ijzersterke prestaties van Dessers na nieuwjaar begon het Feyenoord-bestuur toch te twijfelen om een zware financiële inspanning te leveren.

RTV Rijnmond en De Telegraaf laten weten dat Feyenoord, dat op financieel vlak niet over de sterkste kaarten beschikt, dan toch bereid is gevonden om de vier miljoen neer te leggen. Toch is een akkoord veraf, want volgens de Nederlandse media is het water tussen Dessers en Feyenoord nu te diep geworden.

De spits wil na zijn sterke campagne een stevige loonsverhoging, wat voor Feyenoord onhaalbaar is. Doet Dessers water bij de wijn en/of levert Feyenoord nog een extra inspanning? Zoniet lijkt het verhaal van Dessers, die twintig keer scoorde afgelopen seizoen, geschreven in De Kuip. Een (tijdelijke) terugkeer naar de Cegeka Arena zit er dus aan te komen.