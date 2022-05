Union reageert "verbijsterd" na vertrek Mazzu: "Clubs hadden geen akkoord"

Het zat al even in de pijplijn maar nu is het ook officieel: Felice Mazzu is de nieuwe coach van Anderlecht. En hoewel ze zich bij Union toch al mochten voorbereiden op een vertrek van de trainer, reageren ze toch gepikeerd.

Nagenoeg elke dag was het wachten tot de aankondiging van Felice Mazzu geofficialiseerd was, tot vandaag. Bij Union, de buren van Anderlecht, reageren ze not amused.

In een communiqué laten ze weten verbijsterd te zijn door de manier waarop alles verlopen is. "Felice Mazzu informeerde ons vandaag dat hij zijn contract zal verbreken volgens de wet van '78. Hij had eerder gezegd dat hij in gesprek was met Anderlecht maar de clubs zijn nooit tot een overeenkomst gekomen", klinkt het. "Vandaag besliste de coach om de samenwerking stop te zetten."

"Union is verbijsterd door het optreden van de coach en van Anderlecht. Daarom zullen we onderzoeken welke juridische stappen we nog kunnen zetten in deze zaak."

Uiteindelijk bedanken ze Mazzu nog wel voor de voorbije twee seizoenen maar de toon voor een echte vechtscheiding lijkt gezet te zijn.