Hoe hoog is het prijskaartje van Noa Lang? "Voor dat bedrag mag het bestuur me mijn droomtransfer niet ontnemen"

't Zit er voor Noa Lang bij Club Brugge helemaal op. Lang maakt zich op voor een absolute toptransfer, waarbij ook de Brugse schatbewaarder zich in de handen mag wrijven.

"Vorig jaar wilde Club 40 miljoen voor me, dat vond ik véél te veel", geeft Lang aan in Het Laatste Nieuws. "Nu zal Club zo'n 30 miljoen willen, maar 25 vind ik persoonlijk al een mooi bedrag. Dan lever ik hen op anderhalfjaar tijd 19 miljoen euro winst op. Als ik mijn droomtransfer voor 25 miljoen kan krijgen, dan vind ik niet dat het bestuur me dat mag ontnemen."

Voor hetzelfde geld speelde Noa Lang afgelopen seizoen al in de Premier League. Arsenal wilde Lang huren als opvolger van Aubameyang, maar daarvoor was het al te laat. Vooral Leeds United was vastberaden om de Nederlandse international naar Engeland te halen. "Leeds heeft tot drie keer toe een bod gedaan. We hebben zelfs onderhandeld, ze zijn naar Nederland gevlogen."

Dezer dagen wordt Noa Lang vooral gelinkt aan kersverse Italiaans kampioen AC Milan. "Ik kan niet ontkennen dat Milan interesse heeft, maar het is niet zo dat ik een persoonlijk akkoord met hen heb", besluit Noa Lang.