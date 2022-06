OH Leuven neemt besluit over aankoopopties van gehuurde spelers

OH Leuven heeft een beslissing genomen over de aankoopopties van gehuurde spelers, maar heeft wel opvallend nieuws daaromtrent.

De club uit Leuven laat weten wat het met de aankoopopties zal doen. “OH Leuven heeft beslist om de contractuele opties op een definitieve aankoop van Alexis De Sart, Cedric Gbo, Sory Kaba, Alex Runarsson en Thibault Vlietinck niet te lichten”, klinkt het op de website.

Toch is de club ervan overtuigd dat er mogelijk een of meerdere van deze spelers volgend seizoen wel degelijk nog voor OHL zullen spelen, al is dat op dit moment nog niet zeker.

“Dit sluit een verlengd verblijf van sommige van deze spelers niet uit, maar niet op basis van de aankoopoptie bedongen in de huurovereenkomst”, is nog te horen.