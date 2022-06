Officieel: nog minstens 1 jaar langer Kroatisch vernuft bij Real Madrid

Niemand twijfelde eraan, maar nu is het ook officieel: Luka Modric heeft zijn contract bij Real Madrid met 1 seizoen verlengd.

De Kroatische spelmaker van Real Madrid is intussen 36, maar denkt nog niet aan stoppen. Dat heeft hij nu ook zelf bekendgemaakt.

Ook dit seizoen was de middenvelder met 3 doelpunten en 12 assists (onder meer een levensbelangrijke en prinsheerlijke assist in de CL-wedstrijd tegen Chelsea) in 45 wedstrijden een van de sleutelfiguren in het succes van Real Madrid, dat dit seizoen zowel La Liga als de Champions League won.

Voor Modric wordt het zijn elfde seizoen in Madrid, waar hij onder meer 5 Champions Leagues, 3 landstitels en 3 Wereldbekers voor clubs achter zijn naam mocht zetten.