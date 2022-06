Laszlo Böloni gaat aan de slag in Franse tweede klasse

Nadat hij bijna een jaar lang zonder club zat, heeft Laszlo Böloni opnieuw een club gevonden.

De Roemeense ex-coach van onder meer Standard, Antwerp en AA Gent gaat nu zijn geluk beproeven in de Franse Ligue 2 bij het pas gedegradeerde Metz. Volgens meerdere bronnen is het mogelijk dat Böloni niet de enige oude bekende zal zijn in de Franse tweede klasse. Zo zouden Luciano d'Onofrio en Michel Preud'homme ook gelinkt worden aan een functie bij Metz.

Böloni is ook in Frankrijk een oude bekende. Hij sloot zijn spelerscarrière af bij Orlèans maar kwam daarvoor ook al in actie voor Créteil. Als trainer had hij 6 jaar lang de touwtjes in handen bij Nancy-Lorraine. Daarna ging hij ook nog naar Stade Rennes en RC Lens.

Het is niet de eerste keer dat Metz iemand in dienst neemt die recent nog in Antwerpen zat. Zo werd enfant terrible Lamkel Ze het voorbije half jaar nog uitgeleend aan de noord-Franse club. Maar ook de Kameroener kon de degradatie niet afwenden.