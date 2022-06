OFFICIEEL: Rupel Boom haalt ex-speler Antwerp en Westerlo binnen

Rupel Boom is volop bezig zijn kern te versterken voor volgend seizoen. De voorbije dagen werden al heel wat aanwinsten aangekondigd, daar kwam gisteren nog iemand bij.

De Steenbakkers haalden met Stephen Buyl een ervaren speler in huis. De 29-jarige flankaanvaller komt over van TOP Oss, maar was in het verleden actief bij clubs als Antwerp, Zulte Waregem, Lokeren, Cercle Brugge en Westerlo.

Met bijna 200 profwedstrijden op de teller moet Buyl een toegevoegde waarde zijn bij Rupel Boom, dat een turbulent seizoen afsloot op de twaalfde plaats in Eerste Nationale.