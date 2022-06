Monaco stuurt vijf spelers op proefperiode naar dochterclub Cercle Brugge

Cercle Brugge mag maandag vijf spelers van moederclub AS Monaco verwelkomen. De jonge voetballers zullen zich in Brugge moeten bewijzen willen ze hier langer blijven.

Het is bekend dat AS Monaco eigenaar is van Cercle Brugge en er elk seizoen spelers Frankrijk voor het Venetië van het Noorden inwisselen. In dit begin van het seizoen 2022-2023 zullen vijf spelers aanstaande maandag in Brugge arriveren voor een proefperiode van een week.

Valentin Decarpentrie (2002, vleugelspeler), Florian Baranik (2002, centrale verdediger), Jonathan Bakali (2002, vleugelspeler), Louis Torres (2001, linksback), en Lucas Larade (1999, centrale verdediger) zullen zich in Cercle moeten bewijzen als zij de komende maanden in onze competitie in actie willen komen.