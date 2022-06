Van Tweede Amateur naar assistent bij Westerlo: "Unieke kans om mijn passie verder uit te bouwen"

Kevin Van Haesendonck (39) was de voorbije drie seizoenen aan de slag bij City Pirates, dat in Tweede Amateur aankomt. Voor Van Haesendonck gaat volgend seizoen een droom in vervulling: hij werd onlangs aangesteld als assistent-trainer van Jonas De Roeck bij Westerlo.

Van Haesendonck was eerder bij Berchem Sport al de assistent van Jonas De Roeck. Toen die hem vroeg om naar Westerlo te komen, moest Van Haesendonck niet lang nadenken. "Het was toen een mooi jaar, onze verhouding was altijd optimaal. Die vertrouwensband is blijven bestaan", geeft Van Haesendonck aan in Gazet van Antwerpen.

"Dit is een unieke kans om mijn passie verder uit te bouwen. Bovendien loop ik weinig risico, want ik kan altijd terug naar het onderwijs. Ik zag bij Westerlo een knappe structuur en veel professionalisme. Dit zal niet aanvoelen als werken."

Naast Mo Messoudi en Bart Goor is Kevin Van Haesendonck de derde assistent van Jonas De Roeck. "Er is geen hiërarchie onder de assistenten. Het klopt wel dat mijn ervaring als veldcoach een van de redenen is waarom Jonas aan mij dacht. Aan mij om te laten zien dat ik het vertrouwen van Westerlo waard ben", besluit de 39-jarige coach.