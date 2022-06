De nieuwe trainer van Standard is een kleurrijk figuur: "Sclessin zich niet zal vervelen met hem"

De kogel is eindelijk door de kerk en Ronny Deila wordt de nieuwe trainer van Standard Luik. De supporters gaan zich alvast niet vervelen met dit kleurrijk figuur.

"Ik weet niet of Ronny Deila de ideale coach is voor Standard, maar wat zeker is, is dat Sclessin zich niet zal vervelen met hem", legt Matthias Van Halst uit, een Belgische freelance journalist uit Montreal. "Deila pleit voor een dominant en energiek voetbal, altijd gefocust op de voorkant, met snelle grondcombinaties en scherpe passes die de lijnen breken. Hij wil zich vestigen in het kamp van de tegenstander en het spel beheersen ... zelfs als hij niet puur balbezit à la doet Pep Guardiola: Delia wil schokken en grote versnellingen die de tegenstander in het nauw drijven... Maar New York was ook erg effectief op de spelhervattingen, wat bewijst dat het werk op training heel gestructureerd was”, sloot Van Halst af bij RTBF.

Ronny Deila wordt ook wel door sommigen "de Noor Jurgen Klopp" genoemd vanwege zijn hoge pressie, zijn snelle aanvallen en zijn dynamische en zeer extraverte coaching.