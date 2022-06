Mbaye Leye verbaast met uitspraak over Musonda: "Hij is hier niet als tester"

Mbaye Leye is bij Zulte Waregem gestart met de trainingen. Charly Munsonda Jr. is een opvallende aanwezige.

Musonda sluit voor minstens twee weken aan bij de trainingen. “Hij is hier niet als tester”, zegt Leye aan Het Nieuwsblad. “Hij is hier omdat hij op zoek was naar speel- en trainingsminuten en wij hem die kans willen geven.”

“Natuurlijk blijft hij in een ideaal scenario bij ons, want dat hij kwaliteiten heeft, weet iedereen. Zelfs een Charly Musonda op 80 procent van zijn kunnen kan voor ons interessant zijn. Het wordt voor hem nu zaak om hard te werken.”

Het is in ieder geval ook de bedoeling om hem op te stellen in de oefenwedstrijden. “Het staat alleszins vast dat als hij fit is, we hem zullen vragen om te blijven. Op voorwaarde dat hij zich dan ook integreert in de filosofie van de club natuurlijk.”