Eindelijk duidelijkheid over competitieformat? Vrijdagmiddag stemming

Vrijdagnamiddag komen vertegenwoordigers van de 26 Belgische profclubs bijeen in Leuven. Belangrijkste agendapunt: stemming van het nieuwe competitieformat.

Even opfrissen wat er op tafel ligt vrijdagmiddag: Lorin Parys, CEO van de Pro League, kwam met een voorstel op de proppen om vanaf het seizoen 2023-2024 over te gaan naar een situatie met zestien clubs in 1A en achttien in 1B.

Een van de grootste veranderingen daarin zou zijn dat minstens twee ploegen zullen promoveren/degraderen. Het is maar de vraag of we na vandaag ook effectief witte rook zullen krijgen. Verder zou play-off 1 gespeeld worden met zes ploegen, zoals het voorheen was. Grote verandering daarbij is wel dat de punten niet langer gehalveerd zullen worden.

Voor de wijziging van het format is een tweederdemeerderheid nodig. Het is dan ook maar de vraag of de G5-clubs zich voldoende kunnen vinden in het voorstel. Ook de 'kleinere' clubs uit 1A staan niet te springen voor dit voorstel: zij zien de kans op degradatie groeien.