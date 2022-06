Nieuwe Antwerp-spits wordt meteen best betaalde speler in de Belgische competitie

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Vincent Janssen (28) vrijdag voorgesteld bij Antwerp. De Nederlandse international maakt de overstap vanuit Mexico en wil zich -met het oog op het WK- nog meer in de kijker spelen bij bondscoach Louis van Gaal.

Maar er is meer. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Paul Gheysens alles op alles gezet om de Nederlandse spits te overtuigen. Zo zal Jansen straks 2,5 miljoen euro per jaar gaan verdienen, wat hem de best betaalde speler op de Belgische velden zal maken. Bovendien moet Antwerp ook nog een transfersom betalen voor Janssen, die nog twee seizoenen onder contract lag bij Monterrey.

Een straffe stoot van Antwerp, zeker als je weet dat er met Toby Alderweireld nog iemand met een monsterloon in de pijplijn zit. Ook de transfer van de Rode Duivel zit in een afrondende fase.

Ondertussen liet de Great Old weten dat Mark van Bommel aanstaande dinsdag officieel wordt voorgesteld aan pers en publiek.