Ondanks investeringen in het voetbal twijfelt Marc Coucke niet: "Wielrennen is de mooiste sport die er is"

Marc Coucke is ongetwijfeld een van de meest kleurrijke figuren van ons land. De zakenman is ook al even bezig met investeringen in de sportwereld.

Marc Coucke werd bij de sportliefhebber bekend door met Davitamon, Predictor en Silence jarenlang wielerteams te sponsoren. Eerst bij de Lotto-ploeg en vervolgens samen met Patrick Lefevre om Eticc-Quick.Step te vormen. Bij KV Oostende was hij dan al even sponsor maar minder op de voorgrond. Tot hij voorzitter werd van KV Oostende en in 2017 Anderlecht aankocht. Eerst als voorzitter maar voorlopig is Coucke enkel nog hoofdaandeelhouder van Paars-Wit. De ondernemer is dan ook de perfecte man om koers en voetbal te vergelijken, wat hij deed tijdens de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour. "Wielrennen is voor mij nog altijd de mooiste sport die er is", klinkt het bij Sporza. "Voetbal is dan weer de meest emotionele. Bij wielrennen hoop je dat een bepaalde renner wint maar drink je 15 minuten na de koers een pint met elkaar, bij voetbal ligt dat anders", aldus Marc Coucke.