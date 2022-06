'Charleroi krijgt Belgische concurrentie voor Julien Ngoy'

Julien Ngoy (24) is transfervrij, nadat hij zijn aflopend contract bij Eupen niet wilde verlengen. Eerder geraakte bekend dat Sporting Charleroi de snelle spits wilde inlijven, maar er liggen kapers op de kust.

Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad melden dat nu ook KV Mechelen hengelt naar de diensten van Julien Ngoy. Malinwa zag revelatie Hugo Cuypers naar AA Gent verkassen, en haalde met Jonas Malede alvast een vervanger. Julien Ngoy is hoe dan ook een opportuniteit voor KV Mechelen -en bij uitbreiding heel wat andere clubs uit de Jupiler Pro League-: goedkoop, (relatief) jong en Belg.

Ngoy stapte in de zomer van 2020 over van Stoke City naar Eupen. In de Oostkantons speelde de aanvaller de voorbije drie seizoenen 64 wedstrijden. Daarin was de voormalige belofte-international goed voor elf doelpunten en vier assists.