Carrièreoverzicht van Zakaria Bakkali: van Beste Jeugdspeler ter Wereld naar de vuilbak van het Lotto Park

Zakaria Bakkali was in 2013 één van de grootste Belgische voetbaltalenten. Negen jaar later zit de Luikenaar zonder club. Een overzicht doorheen de carrière van een vergooid talent.

Op 26 januari 1996 werd in Luik een zekere Zakaria Bakkali geboren. In de deelgemeente Bressoux groeit de Belg met Marokkaanse roots op. Dat is ook de buurt waar voetballers als Christian Benteke, Axel Witsel en Nacer Chadli hun eerste pasjes zetten. Bakkali sloot zich aan bij de jeugd van FC Luik, maar na amper een jaartje kwam het grote Standard hem er al wegplukken. In 2008 vertrekt hij naar Eindhoven waar hij zich op 12-jarige leeftijd aansluit bij PSV.

"Beste Jeugdspeler ter Wereld"

Bij PSV laat Zakaria Bakkali zien dat hij echt wel tegen een balletje kan trappen. Ze zijn bereid echt ver te gaan om het grote talent in Eindhoven te houden. PSV biedt zelfs een appartement aan aan vader Bakkali. In 2011 was er een groot jeugdtoernooi in Manchester. Daar speelde Zakaria Bakkali echt de pannen van het dak. De Luikenaar werd er zelfs uitgeroepen tot Beste Jeugdspeler ter Wereld, een titel die de interesse wekte van Manchester City. Zakaria zakte af naar de Premier Leagueclub om zijn eerste contract te tekenen, maar vader Bakkali overtuigde zijn zoon om bij PSV te blijven, waar hij in mei 2013 een driejarig contract tekende.

Blitzstart in Eindhoven

Op 30 juli 2013 zagen we Zakaria Bakkali voor het eerst bij de eerste ploeg van PSV. In de voorrondes voor de Champions League stond de jonge Belg in de basis tegen zijn landgenoten van Zulte Waregem. In de terugwedstrijd een week later scoorde hij zelfs een doelpunt in een 0-3 zege. Als Bakkali een maand later op de tweede speeldag in de Eredivisie dan ook nog eens uitpakt met een hattrick tegen NEC is de carrière van de Luikenaar helemaal gelanceerd. Het waren ook niet zomaar intikkertjes, kijk vooral zelf en geniet...

Bakkali werd door deze doelpunten de jongste speler ooit die een hattrick maakte in de Eredivisie. Hij was namelijk nog maar 17 jaar en 196 dagen oud en staat tot op heden in de geschiedenisboeken. Ook riep Marc Wilmots hem die zomer op bij de Rode Duivels. De sky leek even de limit te zijn, maar toch begon de motor van Bakkali opeens te sputteren. Op de training, een dag voor de wedstrijd tegen Frankrijk, liep hij een blessure op in zijn bovenbeen. Daardoor miste hij de oefeninterland en kon hij z'n debuut niet maken. Op 15 oktober 2013 was het wel prijs voor Bakkali. In een kwalificatiewedstrijd voor het WK 2014 tegen Wales liet Wilmots Bakkali voor een eerste keer spelen bij de Belgische nationale ploeg.

Voor de rest van het seizoen scoorde Bakkali niet meer. Hij werd enkel nog gebruikt als supersub en speelde in totaal mee in 16 Eredivisie en 4 Europa Leaguewedstrijden. Verder mocht hij ook nog twee keer opdraven in de KNVB Beker. Dat deed hij samen met spelers als Memphis Depay (Barcelona), Santiago Arias (Atletico Madrid) en Georginio Wijnaldum (PSG).

Off he goes...

Het seizoen 2014/2015 begon de inmiddels 18-jarige Bakkali bij Jong PSV aan het seizoen. Echter liep de Belg al heel snel een serieuze liesblessure op en zo moest hij voor de rest van het seizoen toekijken van uit de tribune. Na een mentaal zwaar seizoen besluit Bakkali dan ook de Eredivisie te verlaten. Transfervrij vertrekt hij in juli 2015 naar het grote FC Valencia. Daar kwam hij in de kern terecht met spelers als Paco Alcácer, André Gomes, João Cancelo en Rodrigo.

In zijn eerste seizoen La Liga speelt Bakkali vaak zijn rol als invaller. Hij weet te scoren en deelt ook enkele assists uit, maar eens februari 2016 komt de Belg er niet meer in actie. Al langer sukkelde hij met z'n schaambeen, maar nu ging hij er ook effectief een operatie aan laten doen. Door deze operatie miste Bakkali sowieso het EK in 2016 met de Belgen, maar hij hoopte er natuurlijk in 2018 in topvorm wel bij te zijn.

Invallen, invallen en nog eens invallen

In het seizoen 2016-2017 hoopt Bakkali echt door te breken bij Valencia. Toch bleef zijn rol ook dat seizoen beperkt als invaller. Maar liefst 17 keer kwam Bakkali als invaller het veld op in La Liga en slechts één keer stond hij in de basis. In totaal speelde hij ook maar 274 minuten over een heel seizoen, dus leek de situatie voor de Luikenaar onhoudbaar te gaan worden bij Valencia. Een oplossing wordt gezocht...

C'EST OFFICIEL !Valence prête Zakaria Bakkali au Deportivo jusqu'à la fin de la saison. pic.twitter.com/JuiJSRp9aD — Le Footeux (@Actus_Footeux) July 14, 2017

... En gevonden! Tijdens het seizoen 2017-2018 wordt Bakkali uitgeleend aan Deportivo de La Coruña. Daar krijgt de Belg aardig wat speelkansen, maar overtuigen doet hij er niet. In een heel seizoen weet Bakkali geen enkele keer raak te treffen en hield hij het ook bij slechts één assist in de Copa del Rey. Valencia zag de flankaanvaller dus ook liefst niet meer terugkeren aangezien ze in hem geen potentiële basisspeler zagen.

Devroe-drama

In juli 2018 kondigt RSC Anderlecht aan dat ze Zakaria Bakkali voor ongeveer 1,2 miljoen euro hebben vastgelegd. Ze willen de carrière van de nog steeds relatief jonge Belg graag herlanceren. Luc Devroe, de toenmalige sportief directeur, spendeerde die zomer 35 miljoen euro aan inkomende transfers. Dat bleek later een regelrechte ramp te zijn en zo waren de Brusselaars plots opgezadeld met een hele dure kern met relatief weinig kwaliteit en gigantische lonen. Ook Zakaria Bakkali kreeg bij Anderlecht meer dan een miljoen euro per jaar uitbetaald in salaris.

Bakkali herlanceren bleek uiteindelijk een nobele maar onhaalbare doelstelling. De Luikenaar kwam in 3,5 jaar Anderlecht slechts aan 28 wedstrijden. Ook in een uitleenbeurt van een half seizoen bij Beerschot wist Bakkali niet te overtuigen. Vier jaar na zijn transfer naar paars-wit zit de Beste Jeugdspeler ter Wereld dus zonder club. Bakkali is nog steeds maar 26 jaar oud, maar lijkt zijn carrière voor goed verknald te hebben. Hoge verwachtingen van op jonge leeftijd en enkele zware blessures nekten de carrière van een ooit zo talentvolle voetballer.