🎥 Straffe transfer: Belg (vorig jaar bijna goed voor Puskas Award) trekt naar ... Eerste Nationale

Vorig jaar was hij bijna goed voor de Puskas Award, nu trekt een jeugdproduct van Standard naar de Eerste Nationale.

Elisha Sam is de naam. De spits was actief bij Notts County, maar de Antwerpenaar zat sinds eerder deze maand zonder club.

Nu heeft hij een nieuwe ploeg gevonden in de vorm van Patro Eisden Maasmechelen, die hun ambities in Eerste Nationale nog eens extra in de verf zetten.

Bekijk hier nog eens het wondermooie doelpunt van onze landgenoot vorig jaar voor Notts County dat net niet de Puskas Award won: