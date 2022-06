Anderlecht vist achter het net: speler van Union trekt naar Engeland

Voorlopig lukt het nog vrij goed voor Union om de kern van vorig seizoen samen te houden. Al nemen ze nu wel afscheid van een speler.

Linksachter Matthew Sorinola wordt door Union een seizoen uitgeleend aan Championship-club Swansea City. Sorinola is een 21-jarige Engelsman die vorige zomer door Union werd weggeplukt bij MK Dons. Dit seizoen mocht hij echter maar 149 minuten spelen in 1A en dat in 14 invalbeurten. Tegen Zulte Waregem was hij in het begin van het seizoen nog goed voor een doelpunt.

Mazzu en Anderlecht zouden geïnteresseerd geweest zijn in de Engelse linksachter maar Union heeft besloten om Sorinola naar Wales te laten trekken. The Swans zijn alleszins heel blij met hun nieuwe speler.