Club Brugge kaapt voor de neus van Anderlecht spits uit 1B weg

Het moet door de beide clubs nog officieel bevestigd worden, maar het lijkt erop dat Club Brugge de 2de van de topschuttersstand uit 1B heeft gestrikt.

De 29- jarige Mertens, die sinds de zomer van 2016 voor Deinze uitkomt, was vorig seizoen goed voor 12 doelpunten in 27 wedstrijden. Zo werd hij tweede in de topschuttersstand na Daniel Maderner. De sterke spits genoot de voorbije weken interesse van onder meer Genoa en Anderlecht, maar de toekomst van Mertens ligt elders.

Mertens bereikte immers een akkoord met Club NXT. De ploeg van coach Nicky Hayen maakt volgend seizoen (opnieuw) zijn opwachting in 1B. Mertens moet de Brugse jonkies de nodige maturiteit bijbrengen en ze de knepen van het vak leren kennen. Bovendien kent hij het klappen van de zweep in 1B, wat een immens pluspunt is.

UPDATE: Lennart Mertens tekent een contract voor twee seizoenen bij Club NXT. Zaterdag tekent de 29-jarige spits present voor de training van de A-kern van blauw-zwart.