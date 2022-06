OFFICIEEL: Michael Krmencik verlaat Club Brugge voor een Aziatisch avontuur

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is ook witte rook. Michael Krmencik verlaat Club Brugge voor een avontuur in Indonesië.

Michael Krmencik verlaat definitief Club Brugge voor het Indonesische Persija Jakarta. Eén van de topclubs in Indonesië, die tweewekelijks bijna 70.000 voetbalgekke fans ontvangen. De trainer van zijn nieuwe ploeg is voormalig Duits international Thomas Doll. In januari 2020 kwam Krmencik over van het Tsjechische Viktoria Plzen. Hij zou in totaal 19 wedstrijden spelen en daarin driemaal tot scoren komen en drie assists geven. Vorig seizoen leende Club Brugge de aanvaller uit aan Slavia Praag waar hij in 21 wedstrijden viermaal de netten vond. Krmencik had nog een contract tot medio 2023 bij de Bruggelingen.