Voormalige aanvaller van AA Gent en Moeskroen keert voor een enorm bedrag terug naar de Premier League

Geregeld zien we in de Jupiler Pro League jonge talenten aan het werk die later een grote carrière maken. Denk maar aan Viktor Osimhen of vorig seizoen Christian Kouamé die heeft laten zien dat hij nog heel ver kan geraken. Doet de naam Taiwo Awoniyi nog een belletje rinkelen?

Taiwo Awoniyi is een Nigeriaanse spits die in 2015 door Liverpool werd binnengehaald. Liverpool stalde hem in het seizoen 2017-2018 bij Moeskroen en van januari 2019 tot en met juni 2019 nog eens. Bij Moeskroen kwam hij tot 21 doelpunten in 47 wedstrijden.

In de tussentijd kwam hij ook uit voor AA Gent, maar deze passage was minder succesvol met drie doelpunten in 22 wedstrijden.

Uiteindelijk zou hij nooit een minuut spelen voor Liverpool dat hem vorige zomer voor 6,5 miljoen euro verkocht aan Union Berlin. De ploeg waar hij het jaar voordien op huurbasis speelde. Nu maakt hij de overstap naar Nottingham Forrest en kan hij eindelijk zijn debuut maken in de Premier League. Forrest betaalt aan Union Berlin 17 miljoen pond en Liverpool krijgt ook nog een deel (10%) op dit bedrag.