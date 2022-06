Ex-spits Standard, Kortrijk en Anderlecht droomt van terugkeer naar deze Belgische club én looft Hein Vanhaezebrouck

Met passages bij KV Kortrijk, Standard en RSC Anderlecht is Ivan Santini een oude bekende in ons land. Nu heeft hij zich uitgelaten over een eventuele terugkeer naar ons land.

Na een episode bij Al Fateh is Ivan Santini transfervrij. Wenkt een eventuele terugkeer naar België? Als het van de spits zelf afhangt meteen. "Ik ben vrij. Ik onderhandel momenteel met verschillende clubs. Ik wil op een goed niveau spelen. Ik heb het gehad met de verre landen. Ik blijf zeker in West-Europa waar het goed is om te leven en waar mijn drie dochters naar school kunnen gaan", klinkt het op de webstek van Kortrijk. Mooi stuk "Ik weet niet of Kortrijk nog spelers van 33 wil, misschien willen ze wel met jonge spelers werken. Kortrijk blijft in ieder geval een stuk van mijn leven. Een mooi stuk." De ex-speler van Kortrijk had bovendien ook nog lof voor de coach van Gent: “Hein Vanhaezebrouck was de beste coach die ik ooit heb gehad."