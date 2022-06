Wat mogen we verwachten van Ishaq Abdulrazak? "In een woord: polyvalentie"

RSC Anderlecht haalde met Ishaq Abdulrazak een talent op bij het Zweedse IFK Norrköping. Wat mogen we van de Nigeriaanse winger verwachten?

We hadden een gesprek met Tobias van de fanpagina IFK Norrköping France. "De timing van zijn vertrek is niet ideaal. Maar ik snap het gezien het begin van het seizoen in België."

A-kern

"Hij heeft een groot adaptatievermogen en hij kan volgens mij ook bij de A-kern zeker zijn mannetje gaan staan."

"Als ik hem in één woord zou moeten omschrijven? Polyvalentie. Hij is snel, levendig, heeft techniek, kan meerdere spelers uitdribbelen, ... Enkel aan zijn voorzetten moet hij misschien nog werken."