Ex-speler Club Brugge en Antwerp mag hopen op contract bij Leuven: "Dan ga ik de keuze maken"

OH Leuven heeft een duidelijk transferplan, zo lijkt het wel. Naast Rapha Holzhauser, Joren Dom, Nordin Jackers en Ewoud Pletinckx is er nog een nieuwe man aan het meetrainen.

OH Leuven vertrok op stage naar het Nederlandse Horst met de selectie in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Opvallend daarbij is dat ook Sander Coopman aanwezig is. De ex-speler van Club Brugge en Zulte Waregem is einde contract bij Antwerp en traint voorlopig mee met de Leuvenaars.

Afwachten

Coach Marc Brys liet zich uit over de zaak in Het Nieuwsblad: "Hij komt van ver, maar het is altijd een hele goede voetballer geweest en dat is hij nog altijd. In het begin heeft hij enorm afgezien bij ons, maar ondertussen doet hij toch bijna alles mee.”

Rest de vraag: wanneer wordt er over hem beslist? "Als hij zijn oude niveau weer haalt, why not hem een contract geven? Als de competitie dichterbij komt, ga ik de keuze maken of ik hem wil houden of niet, en dan zullen we wel zien hoe hij daar zelf op reageert."