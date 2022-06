Het Europese succesverhaal van Luis Suarez loopt af en hij keert terug naar Zuid-Amerika

Het lijkt erop dat Luis Suarez na zijn lange periode in Spanje klaar is voor een nieuw avontuur. Hij verlaat Europa en keert terug naar Zuid-Amerika.

Volgens journalist Bruno Vain van DirecTV gaat de Uruguayaanse aanvaller maandag een contract tekenen bij River Plate. Dit nadat zijn contract op het einde van de maand afloopt bij Atlético Madrid. Hij werd gelinkt aan meerdere clubs onder andere zijn ex-club Ajax toonde interesse in de aanvaller.

Naar verluidt had Suárez een voorkeur voor een langer verblijf in Europa. Het uitblijven van de ideale aanbieding zou de ervaren aanvaller echter hebben doen besluiten om in te stemmen met een terugkeer naar Zuid-Amerika. De Uruguayaan zou inmiddels zijn jawoord hebben gegeven aan River Plate en mogelijk zet hij dus maandag al de handtekening onder het contract.