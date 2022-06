Zwaar verdict voor Mrabti: sterkhouder staat maanden aan de kant door knieblessure

De onderzoeken hebben het ergste aan het licht gebracht: Kerim Mrabti moet onder het mes. De sterkhouder van KV Mechelen zal daardoor zo'n vijf maanden aan de kant staan.

Mrabti blesseerde zich op training bij de Zweedse nationale ploeg, waar hij zijn knie verdraaide in een duel. Meteen werd duidelijk dat het niet te best was, maar verdere onderzoeken brachten aan het licht dat hij een scheur in de greffe heeft opgelopen.

Dezelfde knie als waaraan hij zich in 2016 ook al moest laten opereren. Nu liep hij een scheurtje op in de greffe. Mrabti wordt donderdag geopereerd door dokter Lagae.