Turken blijven doorduwen voor Storm, maar: 'Twee Belgische topclubs volgen dossier op de voet'

Basaksehir FK deed al twee pogingen om Nikola Storm naar Turkije te halen, maar KV Mechelen houdt het been stijf. Ondertussen liggen er twee Belgische topclubs op vinkenslag.

Basaksehir FK zit al eventjes met KV Mechelen rond de tafel. Nikola Storm ziet een Turks avontuur zitten, maar de vraagprijs van Malinwa ligt momenteel nog te hoog voor de Turkse hoofdstedelingen.

Volgens onze informatie heeft ook Standard zich gemeld voor Storm. De flankaanvaller moet één van de sterkhouders van de Rouches worden. De nieuwe eigenaars bouwen in de Vurige Stede immers aan een nieuw elftal.

Ook KRC Genk nog in de race

Maar ook KRC Genk blijft de evolutie rond Storm in het oog houden. Wouter Vrancken zoekt alvast een speler met het profiel van de 27-jarige winger. Al is Dimitri De Condé niet van plan om zich in een opbod te storten.