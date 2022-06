Mazzu zadelt Verbeke met onmogelijke opdracht op: 'Anderlecht-coach hoopt nog steeds op sterkhouder van Union'

Felice Mazzu droomt van het onmogelijke. De coach van RSC Anderlecht heeft Peter Verbeke gevraagd om alsnog de haalbaarheid van Casper Nielsen te onderzoeken.

Felice Mazzu had beter Tom Cruise ingeschakeld voor deze mission impossible. La Dernière Heure weet dat de coach van RSC Anderlecht nog steeds hoopt op de komst van Casper Nielsen.

Het prijskaartje is echter duidelijk: Union SG wil zeven miljoen euro. Het is dé reden waarom de middenvelder - ondanks concrete interesse van onder meer Club Brugge, Antwerp FC en SS Lazio - nog steeds in het Dudenpark rondloopt.

Misschien met Tom Cruise?

Peter Verbeke keert dus hoogstwaarschijnlijk van een kale reis terug. Zonder de plotse verkoop van enkele sterkhouder en behoudens een ruildeal waar les Unionistes mee kunnen leven zal een verhuis van Nielsen er niet komen.