STVV neemt na Anderlecht nu ook de maat van Standard

STVV kan moed putten uit zijn voorbereiding tot nu toe. Zaterdag klopten ze Anderlecht, woensdag ging Standard voor de bijl. Koita en Kagawa zorgden voor de doelpunten.

STVV had het betere van het spel in de beginfase, maar de kansen waren voor Standard. Avenatti en Dragus stuitten echter op doelman Coppens. Maar het was toch STVV dat voor rust nog op voorsprong kwam via een geweldige vrije trap van Koita. Die krulde het leer over de muur en Henkinet was kansloos.

Na een uur gooide Standard-trainer Deila een heel nieuw elftal op het veld, maar dat veranderde weinig aan het spelbeeld. STVV verdubbelde uiteindelijk de voorsprong nadat Nekadio knullig Kagawa omver liep in de zestien. De Japanner zette de strafschop zelf om.

STANDARD: Henkinet – Dewaele, Ngoy, Sissako, Calut - Balikwisha, Van Damme, Raskin - Avenatti, Dragus.

STANDARD (NA 60’): Bodart – Mawete, Nekadio, Bokadi, Pavlovic – Vankerkhoven, Kuavita, Behti – Ntelo, Emond, Cafaro.