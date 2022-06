📷 Dit zijn de 30 genomineerden voor Afrikaans Speler van het Jaar: twee spelers met verleden in België

Met Moses Simon (ex-AA Gent) en Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) zijn er twee spelers genomineerd met een verleden in de Jupiler Pro League.

Met vijf genomineerden is Senegal de hoofdleverancier in dit lijstje. Senegal won dit jaar de Africa Cup door in de finale Egypte met penalty's te kloppen.

Op 21 juli krijgen we te weten wie Sadio Mané opvolgt. De aanwinst van Bayern München won de prijs in 2019, de voorbije twee jaar werd de prijs door de coronapandemie niet uitgereikt.

🇩🇿✖️1

🇧🇫✖️3

🇨🇲✖️3

🇰🇲✖️1

🇨🇮✖️2

🇪🇬✖️4

🇬🇲✖️1

🇬🇳✖️1

🇲🇱✖️3

🇲🇦✖️4

🇳🇬✖️1

🇸🇳✖️5

🇹🇳✖️1



30 players from 13 countries contending to sit on the throne of African football. 👑



Your preliminary nominations for the #CAFAwards2022 Player of the Year 📝 pic.twitter.com/FZGiM7ugxP