'Premier League-club toont interesse in ex-speler van Cercle Brugge'

Na zijn passage in de Jupiler Pro League is Guilian Biancone goed op weg om een mooie carrière uit te bouwen in het voetbal.

Wingback Biancone kwam in 2019 in Brugge terecht via aan uitleenbeurt van... AS Monaco. Daar speelde hij zich in 43 wedstrijden in de Belgische competitie in de kijker als wingback. Dat ontging enkele andere clubs in Frankrijk niet en zo ging Biancone voor 2,5 miljoen euro van AS Monaco naar Estac Troyes.

Maar het zou goed kunnen dat het slechts bij één seizoen blijft in Troyes. Volgens The Daily Mail is Premier League-promovendus Nottingham Forest namelijk geïnteresseerd in de Franse verdediger. De ex-Cerclespeler zou er de plaats moeten innemen van Djed Spence. Die zal na zijn uitleenperiode door Middlesbrough niet blijven en wordt gelinkt aan Tottenham trekken.