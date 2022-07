Kink in de kabel? Standard ziet miljoenentransfer waarschijnlijk in het water vallen

Jackson Muleka was zo goed als zeker op weg naar Burnley. Er was een akkoord met de club van Vincent Kompany, maar er zijn obstakels op het pad gekomen en het lijkt erop dat Standard miljoenen gaat mislopen.

De Rouches gingen immers vier miljoen van Burnley krijgen voor de Congolese spits. Hij kon er tekenen voor vier seizoenen, maar bij Standard klinkt het nu dat er meerdere problemen zijn opgedoken. Dus vertrekt Muleka vandaag gewoon mee op stage met Standard.

Het Turkse Besiktas is wel nog geïnteresseerd en dat spreekt de aanvaller meer aan, maar daar gaat het wel over een huurovereenkomst met aankoopoptie te gaan. Niet zo interessant voor Standard dus. Samuel Bastien is wel nog op weg naar Burnley.