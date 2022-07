Mignolet heeft geen schrik van vertrek sterkhouders: "Club Brugge heeft genoeg continuïteit om dat op te vangen"

Club Brugge is vandaag afgereisd naar Nederland om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Mee op de bus: Noa Lang en Charles De Ketelaere. Al lijkt de kans groot dat beiden nog zullen vertrekken. Simon Mignolet ziet er geen graten in.

"Spelers en trainers komen en gaan", trapt Simon Mignolet bij VTM Nieuws een open deur in. "Ondertussen zijn we dat gewend. Ik ben er overigens van overtuigd dat er genoeg continuïteit in de groep zit om alles op te vangen."

Al leeft een transferperiode wél in de spelersgroep. "Eigenlijk spreken we er heel weinig over", besluit Big Si. "Al worden er wel grapjes over gemaakt als we ze elke morgen zien komen. (lacht) Of het geen risico is dat de kantjes er in zo'n geval vanaf worden gelopen? Dat grijpt de groep in, hoor."