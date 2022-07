Volgende vertrekker op komst bij Anderlecht? 'Ploeg van ex-speler wil opnieuw zaken doen voor aanvaller'

RSC Anderlecht wil nog af van een aantal overbodige spelers. Maar dan moet er natuurlijk eerst interesse zijn.

Nadat Michel Vlap dit weekend naar Twente trok, lijkt de volgende die mag vertrekken Mustapha Bundu te zijn.

Die speelde afgelopen weekend nog in de 6-0 overwinning tegen Roda JC, maar na een uitleenbeurt bij Aarhus lijkt hij ook dit seizoen te mogen verkassen.

Parma

Als het even kan met een definitieve deal, met een nieuwe huurdeal als het moet. Volgens pers in Sierra Leone is er alvast interesse.

Het Parma dat eerder al Elias Cobbaut kwam weghalen uit het Lotto Park zou de 25-jarige aanvaller namelijk naar Italië willen lokken.