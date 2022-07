Beerschot oefent tegen OHL zonder twee nieuwkomers en sterkhouder achterin

Voor Beerschot staat er op woensdag (17u) een oefenwedstrijd achter gesloten deuren op het programma tegen OHL. Het wordt voor de Ratten een blij weerzien met ex-spelers Joren Dom en Rapha Holzhauzer, die na de degradatie Beerschot inruilden voor OHL.

Beerschot, dat zich de voorbije weken al kon uitleven op de transfermarkt, liet weten dat Thibaud Verlinden terug is na een lichte blessure. Ook Lawrence Shankland, die een van dé speerpunten van de Ratten moet worden, is terug van de partij.

Mardochée Nzita en Ibrahim Alhassan zullen woensdag niet aan spelen toekomen. Het duo blijft uit voorzorg aan de kant, zo laat Beerschot weten.

Wie er evenmin bij zal zijn, is Stipe Radic. De jonge Kroatische verdediger is om persoonlijke redenen afwezig. Al is het geen geheim dat Radic de komende weken nog andere oorden wil opzoeken.