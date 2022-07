Overmars ontvouwt wat hij van Antwerp wil zien: "Voetbal is voor het publiek, hen moeten we vermaken"

Marc Overmars heeft zijn eerste interview gegeven bij Antwerp. De directeur voetbalzaken heeft daarin ook laten weten wat hij van Antwerp wil zien.

Overmars heeft natuurlijk jaren Ajax-school achter de rug en weet wat er verwacht wordt bij een ambitieuze club. "Voetbal is voor het publiek. De club is eigenlijk van het publiek, want supporters maken de club. Die moet je zien te vermaken", aldus Overmars bij de sociale media van RAFC.

Hij weet ook hoe dat te bereiken valt. "Er moet goed voetbal inzitten, maar er moet ook strijd in. Die combinatie zou ik mooi vinden. De club is gedreven om prijzen te winnen. Ik ook, dat zit in mij en in de staf."