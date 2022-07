Anderlecht focust op aanval, maar hebben ze achteraan ook niet nog iets nodig?

Anderlecht staat op het punt nog een aanvaller binnen te halen met Fabio Silva. Een opmerkelijke en waarschijnlijk ook straffe transfer, al is het dan weer op uitleenbasis. Maar daarna zouden ze toch nog hun pijlen op een extra versterking achterin mogen richten.

In de Waalse krant LDH staat vandaag te lezen dat paars-wit niet van plan is om nog een extra verdediger te halen. Maar toch zou daar toch nog iets bij mogen komen. Felice Mazzu speelt immers met drie verdedigers centraal achterin. In dat systeem zouden Wesley Hoedt, Hannes Delcroix en Zeno Debast de vaste drie moeten worden. Maar wat heeft Anderlecht nog achter de hand als er met één of meerdere van hen iets gebeurt?

De eerste invaller zal dan Killian Sardella worden. Het jeugdproduct werd de voorbije jaren vooral gebruikt als lapmiddel op rechts, maar is daar niet opgeleid. Zeker in een aanvallend systeem waarin hij quasi de hele flank moet afdweilen heeft hij zijn beperkingen. Als centrale verdediger werd hij dikwijls te klein genoemd.

Lissens

Als dat al het geval is, komt Noah Sadiki al helemaal niet in aanmerking. Hij zal waarschijnlijk gebruikt worden als rechtervleugelverdediger. En dan is er nog Lucas Lissens. Niet mee op stage omdat hij pas hersteld is van een zware blessure. De Lennikenaar kreeg twee seizoenen geleden een paar speelkansen bij de eerste ploeg en deed dat niet slecht, maar heeft dus ook amper ervaring.

En daar stopt het zowat, want de U23 hebben ook wel nog een paar verdedigers nodig in de Challengers Pro League. Daar hebben ze nog Amando Lapage - kleinzoon van Paul Van Himst - en Arno Herssens rondlopen, maar die zijn nog niet klaar voor de A-ploeg.

Met Europees voetbal, beker en competitie op het programma en de heel drukke kalender door het WK in Qatar zou dat wel eens een probleem kunnen worden als er niks meer bijkomt. Een ervaren stand in voor het centrale drietal zou met schorsingen en blessures in gedachten geen overbodige luxe zijn.