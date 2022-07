🎥 OHL wint van Beerschot, Holzhauser dolt met ex-ploegmaat na omgezette strafschop

OH Leuven won woensdagavond in een vriendschappelijk duel met 2-1 van Beerschot. Voor Joren Dom en Rapha Holzhauser was het een wedstrijd met extra pigment, nadat ze onlangs de overstap maakten van het Kiel naar Leuven.





